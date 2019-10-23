ФК «Зенит» объявил свой стартовый состав на матч Лиги чемпионов с германским «Лейпцигом».

Спорт день за днем

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

Спорт день за днем

Происшествия Россия выдала криминального авторитета Таро Испании Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Кино Мединский представил «доску позора» российского кино Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила исторический четверной сальхов 11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной сальхов.

Авто Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.

Армия и оружие Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.

Гаджеты В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.

Экономика Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7% Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.

Политика Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.

Происшествия Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области В сети появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Политика В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Спорт Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.

Армия и оружие Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.