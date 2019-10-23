Лига чемпионов
Петербургский дневникОбъявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
ФК «Зенит» объявил свой стартовый состав на матч Лиги чемпионов с германским «Лейпцигом».
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Семак не видит разницы между «Ростовом» и «РБ Лейпцигом»: объявлены стартовые составы команд
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Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
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11-летняя ученица Тутберидзе исполнила исторический четверной сальхов
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Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
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Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
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Сочи принимает саммит «Россия-Африка»
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Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции
Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
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Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
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Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
В сети появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
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Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
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Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд
Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
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Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
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Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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