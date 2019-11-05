Лига чемпионов
Невские Новости«Зенит» и «Лейпциг» встретятся в матче Лиги чемпионов в Петербурге
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В прошлом тур немцы одолели сине-бело-голубых со счетом 3:1. Во вторник, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Петербурге сойдутся «Зенит» и немецкий «Лейпциг». Поединок будет сыгран в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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