Лига чемпионов

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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