Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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