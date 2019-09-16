Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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Происшествия В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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