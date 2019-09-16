В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

Спорт день за днем

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Политика Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".

Армия и оружие Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

Здоровье Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Экономика Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы» Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.

Экономика Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за долги Опрошенные агентством предприниматели, у которых уже блокировались счета, отмечают, что заморозка средств негативно влияет на развитие их компаний, кроме того, блокировка часто бывает ошибочной, из-за чего в первую очередь страдает легальный бизнес.

Армия и оружие В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия» Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Происшествия В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.

Космос После лунной миссии Индия нацелилась на Солнце Недавно лунная миссия Индии «Чандраян-2» потерпела неудачу: посадочный модуль «Викрам» совершил жесткую посадку.

Происшествия В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Шоу-бизнес В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия Под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины В сети опубликовано видео с места пожара. Под Киевом неизвестные подожгли дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Спорт Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.