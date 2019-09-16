Лига чемпионов
Вести.RuЛион — Зенит 1:1
|38′
Сердар Азмун
|41′
Сердар Азмун
|46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
|51′
|61′
Ярослав Ракицкий
|64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
|71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|77′
|78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
|86′
|87′
Олег Шатов
|55%
|Владение мячом
|45%
|89%
|Процент точных передач
|80%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
28
Коне
12
Мендес
29
Тузар
7
Терье
27
Корне
9
Дембеле
11
Депай
99
Лунев
17
Шатов
4
Осорио
6
Иванович
44
Ракицкий
14
Кузяев
11
Дриусси
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
Зенит
Расстановка 5‑3‑2
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:47, Вашингтон
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру 17:43
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета 08:37
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 09:14
Политика
Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".
РЕН ТВ 18:21
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Экономика
Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за долги
Опрошенные агентством предприниматели, у которых уже блокировались счета, отмечают, что заморозка средств негативно влияет на развитие их компаний, кроме того, блокировка часто бывает ошибочной, из-за чего в первую очередь страдает легальный бизнес.
News.ru 03:39
Армия и оружие
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»
Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Lenta.ru 17:17
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Космос
После лунной миссии Индия нацелилась на Солнце
Недавно лунная миссия Индии «Чандраян-2» потерпела неудачу: посадочный модуль «Викрам» совершил жесткую посадку.
TV BRICS вчера в 09:14
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
RT на русском вчера в 17:47
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Происшествия
Под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
В сети опубликовано видео с места пожара. Под Киевом неизвестные подожгли дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Piter.tv 02:40
Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
Известия вчера в 16:03