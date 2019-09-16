"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Зенит" благодаря точному удару Сердара Азмуна с передачи Артема Дзюбы.

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

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