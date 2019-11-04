Лига чемпионов
Газета.RuДзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС. Встреча состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 по московскому времени. "Лейпциг" хорошо играет в центре.
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