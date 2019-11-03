Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч

5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг». Встреча группы G начнется в 20:45 по московскому времени.
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Тихонов считает, что «Зенит» победит «Лейпциг» со счетом 2:1

Матч ТВ03:54

Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу

КП - Санкт-Петербург04:58

«Зенит» определился с цветом формы на матч против «Лейпцига»

Петербургский дневник03:24

«Зенит» сыграет против «Лейпцига» в лазурном, немецкая команда выйдет на поле в бело-красном

Спорт-Экспресс02:55

Игроки «Зенита» сыграют против «РБ Лейпциг» в лазурном

Мойка7806:34

«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция начнётся 5 ноября в 20:55

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«Зенит» — «Лейпциг»: возьмут ли очки хозяева?

Все про Спорт ру03 ноября в 05:25
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Московский Комсомолец 04:00
Армия и оружие

США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии

Вашингтон приступил к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии.
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Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта, благодаря которым в России снова появятся вытрезвители.
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Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России

Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона.
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Модрич последовал примеру Рамоса и купил золотого муравья

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Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут четвертого ребенка

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Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью

Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.
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Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско

Тульская пресса вчера в 12:57
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Черчесов объяснил вызов Шунина в сборную России вместо Лунёва

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду вратаря Антона Шунина вместо Андрея Лунёва на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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Xiaomi продемонстрировала умные часы Mi Watch

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WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке

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Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович

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Изначально работа над фильмом должна была стартовать в июле 2019 года.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
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