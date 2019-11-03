Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг». Встреча группы G начнется в 20:45 по московскому времени.
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Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу
КП - Санкт-Петербург04:58
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