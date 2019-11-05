Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч

Зенит — РБ Лейпциг
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
  
19
Смольников
  
4
Осорио
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
27
Оздоев
  
5
Барриос
  
3
Сантос
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
21
Ерохин
  
1
Гулачи
  
22
Мукиеле
  
16
Клостерманн
  
5
Упамекано
  
23
Хальстенберг
  
7
Забитцер
  
27
Лаймер
  
31
Демме
  
18
Нкунку
  
9
Поульсен
  
10
Форсберг
  
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг». Встреча группы G начнется в 20:45 по московскому времени.
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