Футбол
РИА НовостиМихаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Вратарь Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита" на матч 13-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие
Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 16 октября в 01:55
Космос
Астроном: открытия нобелиатов помогут человечеству найти планеты для колонизации
Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде
«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
Soccer.ru 08:54
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Происшествия
Под Красноярском взяли штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции штурмовали дом, в результате чего удалось задержать криминального авторитета.
Газета.Ru 13:37
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
В Генштабе ВСУ сообщили о готовности к отражению российского вторжения
По словам Тарана, Россия с 2014 года готовит масштабное вооруженное вторжение на территорию Украины, в том числе не только через российско-украинскую границу, но и через границу с Белоруссией, а особенно через линию соприкосновения в Донбассе.
Военное обозрение вчера в 04:49
Происшествия
В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие
В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Пострадали по меньшей мере три человека.
Вести.Ru 15:47
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ вчера в 10:59
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Авто
Внедорожник Lexus LX 600 может стать шестицилиндровым
На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.
32CARS.ru вчера в 02:14
Здоровье
Народные средства, которые снижают артериальное давление
Самыми распространёнными народными средствами для снижения давления издревле являются ягоды, травы и различные пряности.
Smolnarod.ru 10:43
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Происшествия
Пятеро детей погибли в страшном пожаре в Ростове
Пятеро погибших — дети, сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.
БИЗНЕС Online 04:25
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Здоровье
Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки
Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.
МедиаПоток 06:09
Общество
Сегодня начнется самый длинный беспосадочный перелет
Inc-news.ru вчера в 06:15