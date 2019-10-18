Футбольный клуб «Ростов» сегодня сразится с одним из лидеров российской Премьер-Лиги питерским «Зенитом». Матч 13-го тура чемпионата пройдет северной столице.

ФК «Ростов» сегодня на выезде играет с «Зенитом»

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Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом Автомобили мощностью 100-150 л.с. выгоднее всего регистрировать в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском АО, где налоговая ставка составляет 7руб/1 л.с. Оба столичных региона, Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан напротив, отличились самыми высокими ставками на автомобили такой мощности.

Экономика Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Политика Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.

Космос NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.

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