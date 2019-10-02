Футбол
Soccer.ru«Зенит» и «Ростов» показали формы на матч
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Футбол
Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»
Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой».
Чемпионат 05:00
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Происшествия
В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую ради Audi Q5
Новый День вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
39-летняя журналистка, главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой.
Экспресс газета 06:28
Происшествия
В Нальчике студенты института МВД устроили драку: один погиб
В Нальчике два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Znak.com 05:48
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Происшествия
Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.
Lenta.ru 03:37
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Игры
«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру вчера в 09:37
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Футбол
«Урал» с «Тамбовом» сыграет в белой форме
Soccer.ru 04:05
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe вчера в 04:19