Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. 10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря.

РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года

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