Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Скарпе

«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Палмейраса» Густаво Скарпе. Помимо российского клуба за полузащитником следят «Спортинг» и один турецкий клуб. При этом португальцы хотят купить игрока уже в зимнее трансферное окно.
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«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Палмейраса» Скарпе

Чемпионатвчера в 12:51

«Зенит» интересуется плеймейкером «Палмейраса» Скарпой

Sport24.ruвчера в 12:27

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Московский Комсомолецвчера в 13:11

«Зенит» рассматривает вариант покупки хавбека «Палмейраса» Скарпа

Soccer.ruвчера в 13:59

90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

Бомбардир.рувчера в 12:58
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В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.
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Бывший глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль исчез в Испании после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщает El Pais.
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Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
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Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

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Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
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Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
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Жоау Мариу не сыграет за Португалию из-за травмы

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
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Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

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Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

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В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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Самым интересным заявлением блеснул депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он сразу же назвал противников рынка земли ворами.
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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Лидеры и аутсайдеры по тратам среди регионов не указаны.
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Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
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