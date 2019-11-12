«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Палмейраса» Густаво Скарпе. Помимо российского клуба за полузащитником следят «Спортинг» и один турецкий клуб. При этом португальцы хотят купить игрока уже в зимнее трансферное окно.

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Политика Экс-глава военной разведки Венесуэлы пропал в Испании Бывший глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль исчез в Испании после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщает El Pais.

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