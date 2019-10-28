Футбол

Мойка78Мойка78«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы»

Петербургский «Зенит» интересуется бразильским защитником клуба «Рома» Жуаном Жесусом. Есть информация, согласно которой сине-бело-голубые уже обратились к итальянскому клубу с вопросами о транспорте.
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