Футбол
Мойка78«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы»
Петербургский «Зенит» интересуется бразильским защитником клуба «Рома» Жуаном Жесусом. Есть информация, согласно которой сине-бело-голубые уже обратились к итальянскому клубу с вопросами о транспорте.
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Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
В Златоусте от голода умер девятимесячный ребенок. Трагедия произошла в одном из домов на улице Машиностроителей.
Происшествия
Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете
Пассажиров рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, оштрафовали за непристойное поведение на борту самолета.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Политика
Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину
Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.
Шоу-бизнес
Актер Джеймс Макэвой тайно женился
Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Здоровье
Улучшение медобслуживания и устранение недочетов в больницах: в Приамурье общественный совет по НОК подвел итоги работы
Состоялось заседание амурского общественного совета по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.