Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Сalciomercato. По информации источника, российский клуб следит за игрой футболиста уже на протяжении нескольких месяцев.

Армия и оружие Останки аль-Багдади захоронили в море 27 октября помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC заявил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как и с телом лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9 После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.

Армия и оружие Глава МВД Украины заявил о поддержке полка «Азов» Позднее Аваков выступил в защиту «Азова», заявив, что позиция американских политиков может привести к кризису в отношениях с союзниками и ослабить позиции Украины в мире.

Общество Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Политика Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.

Космос В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.

Политика «Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.