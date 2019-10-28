Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Сalciomercato. По информации источника, российский клуб следит за игрой футболиста уже на протяжении нескольких месяцев.
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«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

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«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы» Жезусом

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Спорт-Экспресс13:30

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Матч ТВ13:50

«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»

Газета.Ru14:01
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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