Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России. По информации Fotbollskanalen, специалист попал в сферу интересов действующего чемпиона страны – «Зенита». Сине-бело-голубых привлекли успехи Андерссона с национальной командой.
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с чего всё началось
Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило
, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.
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