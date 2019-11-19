с чего всё началось

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может продолжить карьеру в России. По информации Fotbollskanalen, специалист попал в сферу интересов действующего чемпиона страны – «Зенита». Сине-бело-голубых привлекли успехи Андерссона с национальной командой.

Спорт день за днем

Футбол Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.

Гаджеты Facebook запустил систему платежей Компания Facebook запустила электронную платежную систему Facebook Pay, с помощью которой пользователи могут переводить деньги друг другу, а также делать покупки в приложениях.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Футбол Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил разрешения провести общенациональный конкурс на дизайн электронного паспорта.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Наука Ученые назвали основную причину возникновения рака MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Экономика Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.