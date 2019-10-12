Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro. Питерский клуб ищет замену для Эмануэля Мамманы, который порвал крестообразные связки и может пропустить до восьми месяцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» может купить Карпа за 3 млн евро

78.ru09:37

СМИ: «Зенит» предложит 3 миллиона евро за хавбека «Уфы»

Sportbox.RU07:58

«Зенит» готов предложить за хавбека «Уфы» Карпа € 3 млн

Чемпионат08:49

«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом

Metaratings08:30

СМИ: «Зенит» предложит 3 миллиона евро за хавбека «Уфы»

Матч ТВ07:58

«Зенит» хочет купить молдаванина Карпа из «Уфы»

АБН09:22

«Зенит» готов заплатить 3 млн евро за защитника «Уфы» Карпа

Sport24.ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Политика

Додон подарил Путину обещанное вино

Путин прилетал в Кишинев в 2002 году в свой день рождения, поэтому Додон подарил ему несколько сотен раритетных бутылок.
Телеканал 360° 08:17
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Армия и оружие

Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».
РБК 08:12
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Газета.Ru 08:42
Здоровье

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Армия и оружие

Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Происшествия

Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
Армия и оружие

Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Известия 09:04
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

RT на русском 05:13
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Хоккей

ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
РБК 09:34
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Игры

Rockstar раскрыла системные требования PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games объявила системные требования PC-версии вестерна Red Dead Redemption 2. Разработчики заявили, что игра создавалась с таким расчётом, чтобы её можно было запустить на системах самых разных конфигураций.
News.ru 10 октября в 08:57
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда вчера в 05:25
Авто

Транспортный налог изменился в России

В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортных средств, передает информационное издание Autonews.ru.
iReactor вчера в 18:04
Культура

Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
Политика

Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Футбол

Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
Чемпионат 06:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Комментарии
ещё по теме
Каталин Карп
Молдавский футболист
Молдавский футболист, полузащитник российского клуба «Уфа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное