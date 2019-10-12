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Metaratings«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом
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Гендиректор «Уфы» — о возможном уходе Карпа в «Зенит»: у Кэтэлина нет суммы выкупа
Bookmaker-ratings.ru09:46
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