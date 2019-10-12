Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интереса «Зенита», сообщает prosport.ro. Питерский клуб ищет замену для Эмануэля Мамманы, который порвал крестообразные связки и может пропустить до восьми месяцев.
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«Зенит» интересуется молдавским защитником «Уфы»

Газета.Ru08:22

Гендиректор «Уфы» — о возможном уходе Карпа в «Зенит»: у Кэтэлина нет суммы выкупа

Bookmaker-ratings.ru09:46

«Зенит» интересуется хавбеком «Уфы» Карпом

Metaratings08:30

«Зенит» готов предложить за хавбека «Уфы» Карпа € 3 млн

Чемпионат08:49

СМИ: «Зенит» предложит 3 миллиона евро за хавбека «Уфы»

Матч ТВ07:58

СМИ: «Зенит» предложит 3 миллиона евро за хавбека «Уфы»

Sportbox.RU07:58

«Зенит» готов заплатить 3 млн евро за защитника «Уфы» Карпа

Sport24.ru07:57
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Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
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Китай представил боевую летающую тарелку

10 октября в Китае состоялось открытие выставки «China Helicopter Exposition 2019».
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Происшествия

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
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Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи

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Путин прокомментировал приближение НАТО к российским границам

Президент России Владимир Путин заявил, что приближение военного блока НАТО к российским границам «не вызывает радости».
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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