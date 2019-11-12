Футбол
Газета.Ru«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»
Петербургский "Зенит" заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника "Палмейраса" Густаво Скарпа, сообщает 90min.com. Также футболист интересен лиссабонскому "Спортингу" и одному из турецких клубов. По информации источника, фаворитом в борьбе за игрока являются португальцы.
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