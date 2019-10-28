Футбол
МР7.ру«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Бразилец Жуан Жезус попал также в сферу интересов ряда итальянских клубов и португальского «Порту». Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Игры
The Outer Worlds – Новая RPG от Obsidian Entertainment уже доступна
Пора отправляться в путешествие Впервые о ролевой игре The Outer Worlds стало известно во время церемонии награждения The Game Awards 2018, когда команда разработчиков из студии Obsidian Entertainment объявила о работе над новым проектом.
Городской портал Новый Нижний 27 октября в 23:05
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания вчера в 05:07
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца
Известия вчера в 07:14
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Армия и оружие
На месте гибели аль-Багдади найдены семь тел
Московский Комсомолец 27 октября в 05:35
Футбол
«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии
Sport24.ru вчера в 16:37
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru 27 октября в 06:58
Политика
Член Конгресса США подала в отставку из-за сексуального скандала
Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником.
ТАСС 27 октября в 20:17
Армия и оружие
Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Московский Комсомолец вчера в 20:16
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Политика
Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете
Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете.
РБК вчера в 19:42
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Национальная служба новостей вчера в 01:01
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Военное дело вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 вчера в 04:53
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва вчера в 14:40
Общество
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Российская газета вчера в 05:53
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Футбол
Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство
"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
ProstoProSport вчера в 23:26
Происшествия
Кузбассовцев просят помочь в розыске двух малолетних детей
Всех, кто видел их или обладает какой-то информацией о них, просят сообщить в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Кузбасса по телефону 8 (3842) 77-85-83.
Газета Кемерова вчера в 22:30
Общество
Медведев распорядился создать игорную зону в Крыму
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны на территории Крыма.
РИА Новости Крым вчера в 04:34
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera вчера в 05:55
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культуромания вчера в 03:18