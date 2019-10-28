Футбол
МР7.ру«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Бразилец Жуан Жезус попал также в сферу интересов ряда итальянских клубов и португальского «Порту». Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
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Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели вчера в 09:44
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Происшествия
Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата
Коммерсантъ вчера в 09:45
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС вчера в 19:56
Хоккей
«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
Sport24.ru 00:33
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
3DNews вчера в 06:14
Происшествия
В охваченном протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
В нескольких здания в центре столицы Чили - Сантьяго, где проходят массовые акции протеста, начался пожар.
Газета.Ru вчера в 22:04
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Телепрограмма вчера в 06:01
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 26 октября в 15:30
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru 27 октября в 18:44
Происшествия
Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя
Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 04:43
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС 27 октября в 22:20
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Российская газета вчера в 07:57
Авто
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
После полугодового перерыва кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию. Дилеры начали принимать заказы на автомобили китайской сборки.
110km.ru 01:00
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 13:40
Политика
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Гаджеты
Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
The GEEK вчера в 06:55
Общество
Мария Бутина вернулась в родной Барнаул
BFM.ru 00:09
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Музыка
Шнуров признался, что ему стыдно за творчество «Ленинграда»
Мойка78 вчера в 07:48
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20