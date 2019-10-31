Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро. Напомним, иранский нападающий перешел в петербургский клуб в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро.
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«Ростов» не отпустит игрока сборной России в «Зенит»

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«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Политика

Госдеп заявил о разжигании «российскими троллями» протестов в Чили

Подвязались к конфликту Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.
Газета.Ru 03:48
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В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Очередное повышение цены на газ на Украине

После введений в мае этого года нового механизма регулирования цены на газ, компания «Нафтогаз» может менять ее ежемесячно, что она с успехом и делает, повышая стоимость ежемесячно примерно на 5%. С 1 января 2020 года стоимость газа и для населения Украины станет рыночной по требованию международного валютного фонда.
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Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Общество

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Ведомости вчера в 16:15
Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Авто

Nissan предсказывает падение спроса на кроссоверы

RuNews24.ru 03:29
Общество

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
ТАСС вчера в 17:08
Здоровье

Названы три основные проблемы российской медицины

Лондонский хирург-уролог Имран Муштак во время своего визита в Москву выделил три структурные проблемы российской системы здравоохранения и объяснил, почему не хочет оперировать в России.
Lenta.ru 03:39
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м

По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
РБК 03:48
Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:39
Происшествия

Разводившую змей женщину обнаружили мертвой с питоном на шее

Известия вчера в 20:46
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

SpeedMe вчера в 01:11
Происшествия

СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества

СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Финансы

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в начале торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,02-64,14 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,12 руб. - это на 1,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс 03:22
Шоу-бизнес

Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

ТВ Центр вчера в 14:57
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 30 октября в 12:23
Здоровье

Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи перечислили диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания.
МедиаПоток вчера в 13:00
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Происшествия

В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин

РИА Новости 00:29
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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