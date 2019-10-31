Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

ФК «Зенит» определился с условиями, на которых готов отпустить 24-летнего игрока из Ирана, однако все предложения будут рассмотрены только после окончания текущего сезона. Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
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с чего всё началось

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.
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«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

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СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Sportbox.RU03:02

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Матч ТВ03:02

«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Петербургский дневниквчера в 09:45

«Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
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