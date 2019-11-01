Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн

В Санкт-Петербурге рассчитывают получить за игрока сборной Ирана не менее €35 млн. Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.
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с чего всё началось

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.
ФАНвчера в 08:36

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«Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

Metaratings05:01

«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн

Газета.Ru04:56

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

ФАНвчера в 08:36

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

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«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Петербургский дневниквчера в 09:45

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Sportbox.RU03:02

«Ростов» не отпустит игрока сборной России в «Зенит»

Невские Новости30 октября в 09:37
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
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Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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США ввели новые санкции против Ирана

Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
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Депутат Рады расплакалась на заседании

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Футбол

Российский футболист Кабаев: я попал в рейтинг самых красивых игроков чемпионата Гондураса

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Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

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Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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