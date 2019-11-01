Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге рассчитывают получить за игрока сборной Ирана не менее €35 млн. Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.

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