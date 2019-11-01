Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн

В Санкт-Петербурге рассчитывают получить за игрока сборной Ирана не менее €35 млн. Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.
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с чего всё началось

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.
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СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Матч ТВ03:02

«Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

Metaratings05:01

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Sportbox.RU03:02

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

RT на русском05:18

«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

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Невские Новости30 октября в 09:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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