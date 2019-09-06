Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» летом хотел купить защитника «Ювентуса»

Контракт Ругани с «Ювентусом» подписан до лета 2023 года. Рыночная стоимость защитника на сегодняшний день составляет порядка 22 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ругани мог летом перейти из «Ювентуса» в «Зенит». Помешали два обстоятельства

Sport24.ru01:57

СМИ: «Ювентус» отказался продать «Зениту» Ругани

Sportbox.RUвчера в 18:20

«Зенит» этим летом мог приобрести защитника «Ювентуса»

Soccer.ruвчера в 18:46

Calciomercato.com: «Зенит» был близок к приобретению защитника «Ювентуса»

Спорт день за днемвчера в 19:08

Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини

Бомбардир.рувчера в 18:53

Calciomercato: Ругани мог перейти в «Зенит», если бы не травма Кьеллини и срыв трансфера Боатенга в «Ювентус»

Sports.ruвчера в 22:14

Летом «Зенит» был близок к подписанию защитника «Ювентуса» Ругани

Чемпионатвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Кино

Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу

Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу.
Телепрограмма 02:40
Политика

МИД Болгарии: СССР не освобождал Восточную Европу от нацизма

«Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — заявляют болгарские дипломаты.
Хакасия-Информ 03 сентября в 22:25
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика

Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России

Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
Реальное время 02:56
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 13:37
Происшествия

В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

РБК 02:43
Политика

Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Политика

Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Наука

В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды

Poplawok.ru вчера в 20:34
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Экономика

МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса

Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году.
РБК 00:03
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и "российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира".
Ведомости вчера в 09:17
Политика

Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Рамблер вчера в 02:05
Баскетбол

Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу

Нева Спорт вчера в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное