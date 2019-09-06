Футбол
Петербургский дневник«Зенит» летом хотел купить защитника «Ювентуса»
Контракт Ругани с «Ювентусом» подписан до лета 2023 года. Рыночная стоимость защитника на сегодняшний день составляет порядка 22 миллионов евро.
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Calciomercato.com: «Зенит» был близок к приобретению защитника «Ювентуса»
Спорт день за днемвчера в 19:08
Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини
Бомбардир.рувчера в 18:53
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Кино
Катерина Шпица отдала сына в русско-испанскую школу
Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу.
Телепрограмма 02:40
Политика
МИД Болгарии: СССР не освобождал Восточную Европу от нацизма
«Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — заявляют болгарские дипломаты.
Хакасия-Информ 03 сентября в 22:25
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика
Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России
Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
Реальное время 02:56
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра
Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 13:37
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Наука
В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды
Poplawok.ru вчера в 20:34
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году.
РБК 00:03
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и "российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира".
Ведомости вчера в 09:17
Политика
Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Рамблер вчера в 02:05
Баскетбол
Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
Нева Спорт вчера в 20:30