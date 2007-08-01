РПЛ
Радио Зенит«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.
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Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
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