На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.

Спорт день за днем

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

Спорт день за днем

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Политика Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает "Интерфакс".

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Политика Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата» Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.

Общество Российские школьники не справились с экзаменом Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен", в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку "Знания", где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся.

Общество Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным» Посольство США ответило на заявления МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозы жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Экономика Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции» Сбербанк в следующем году будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК.

Политика Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии Напомним, 5 июля 2016 года Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении госимущества в «газовом деле».

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Политика Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга".