РПЛ
Радио Зенит«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.
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Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
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Похоже, чемпион России определился. Соперники расступаются перед «Зенитом»
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«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
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Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
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Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
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Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
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Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
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Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха».
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
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Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
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Футбол
Колосков призвал наказать Дзюбу за слова о «фашистах»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что комитет по этике РФС должен отреагировать на слова Артема Дзюбы об оскорблявших его фанатах.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
Дочь украинской писательницы стала причиной скандала во Франции
Украинская писательница и сотрудник посольства Украины во Франции Ирена Карпа пригрозила Парижу международным скандалом из-за инцидента в школе ее дочери.
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Кит Харингтон рассказал, почему Сноу убил Дейенерис
Кит Харингтон, больше известный по роли Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен в финальном эпизоде.