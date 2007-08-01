На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.

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«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

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Общество Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках «Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.

Происшествия Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Политика Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.

Футбол Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч» Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Кино Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Футбол Колосков призвал наказать Дзюбу за слова о «фашистах» Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что комитет по этике РФС должен отреагировать на слова Артема Дзюбы об оскорблявших его фанатах.

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Происшествия Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Общество Дочь украинской писательницы стала причиной скандала во Франции Украинская писательница и сотрудник посольства Украины во Франции Ирена Карпа пригрозила Парижу международным скандалом из-за инцидента в школе ее дочери.