РПЛ

Радио ЗенитРадио Зенит«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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