РПЛ
Радио Зенит«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.
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Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
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Похоже, чемпион России определился. Соперники расступаются перед «Зенитом»
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Задержаны заказные киллеры, убившие трехлетнего ребенка в Киеве
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Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
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Происшествия
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Происшествия
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