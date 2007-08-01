На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.

Спорт день за днем

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

Спорт день за днем

Армия и оружие Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.

Происшествия В Оренбурге рухнул мост в районе улицы Терешковой В пресс-службе областного УМВД подчеркнули, что, предварительно, обрушилось два пролёта моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение в сторону выезда из города за «Армадой» перекрыто.

Политика Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2» Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто» Президент США Дональд Трамп убежден, что после очередных комментариев его украинского коллега Владимира Зеленского по поводу июльского телефонного разговора лидеров двух стран, дело по импичменту "закрыто".

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Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.