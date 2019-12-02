На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.

Спорт день за днем

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом

Спорт день за днем

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

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Общество Путин разрешил братьям и сестрам ходить в одну школу Дети, чьи родные братья или сестры учатся в школе или посещают детский сад, имеют приоритетное право на зачисление в то же учебное заведение.

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Политика Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Общество ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права Госавтоинспекция намерена исключить из сдачи экзаменов на права для водителей «площадку», сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Политика В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

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Происшествия Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

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