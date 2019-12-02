РПЛ
Радио Зенит«Зенит» лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом
На 8 очков от сине-бело-голубых отстают «Локомотив» и «Краснодар», ЦСКА имеет еще на один балл меньше.
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Похоже, чемпион России определился. Соперники расступаются перед «Зенитом»
Спорт день за днемвчера в 14:33
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Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
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Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Экономика
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Политика
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Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
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Путин разрешил братьям и сестрам ходить в одну школу
Дети, чьи родные братья или сестры учатся в школе или посещают детский сад, имеют приоритетное право на зачисление в то же учебное заведение.
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Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Шоу-бизнес
Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко
Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
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Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права
Госавтоинспекция намерена исключить из сдачи экзаменов на права для водителей «площадку», сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
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Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Общество
В России стало меньше заключенных
В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами
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Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
Происшествия
По делу братьев Магомедовых заочно арестовали экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе
Речь идет о бывшем директоре Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмане Закарадзе.