Лига чемпионов

АБНАБН«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков. Тогда «кто проходит, а кто нет» будут решать по личным встречам, где «Зенит» проигрывает. Ранее "Зенит" обыграл на своем поле "Лион" со счетом 2:0.
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