Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков. Тогда «кто проходит, а кто нет» будут решать по личным встречам, где «Зенит» проигрывает. Ранее "Зенит" обыграл на своем поле "Лион" со счетом 2:0.

«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

Спорт день за днем

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