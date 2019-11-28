Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Если «Зенит» победит «Бенфику», а «Лион» обыграет «Лейпциг», у трех команд окажется по 10 очков. Тогда придется считать очки, набранные в матчах между тремя командами. В этом случае «Зенит» будет уступать обоим конкурентам и не сможет выйти в плей-офф ЛЧ.
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