Лига чемпионов

78.ru78.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

10 декабря сине-бело-голубые проведут в гостях последний матч группового этапа в Лиге чемпионов против португальской «Бенфики», после чего решится вопрос с выходом в весеннюю часть еврокубков. Как сообщалось ранее, игра в Лиссабоне начнётся в 23:00 мск.
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