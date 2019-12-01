10 декабря сине-бело-голубые проведут в гостях последний матч группового этапа в Лиге чемпионов против португальской «Бенфики», после чего решится вопрос с выходом в весеннюю часть еврокубков. Как сообщалось ранее, игра в Лиссабоне начнётся в 23:00 мск.

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Происшествия У летевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.

Общество Журналист Александр Рай погиб вместе с супругой Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай в возрасте 29 лет при трагических обстоятельствах погиб вместе со своей супругой.

Политика Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства» Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Общество В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин "С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.