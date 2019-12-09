В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Политика Конгресс США может запретить развертывание РСМД Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

Спорт Шнуров высмеял решение WADA об отстранении России от Олимпиады Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, высмеивающее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпиаде и других крупных соревнованиях.

Футбол Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.

Происшествия При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека Число бригад скорой помощи, прибывших на место пожара в крупном торговом центре в Баку, увеличилось до пяти, двое пострадали от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Экономика Минфин введет новую систему господдержки бизнеса Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.