Лига чемпионов
78.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
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Политика
Конгресс США может запретить развертывание РСМД
Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года
Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Политика
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом
Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Футбол
Карпин заявил, что не рассматривает ФК «Ростов» в чемпионской гонке
Карпин рассказал, что ему все равно, на каком месте идет «Ростов» в чемпионате России.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело
Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Спорт
Шнуров высмеял решение WADA об отстранении России от Олимпиады
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, высмеивающее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпиаде и других крупных соревнованиях.
Футбол
Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА
Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека
Число бригад скорой помощи, прибывших на место пожара в крупном торговом центре в Баку, увеличилось до пяти, двое пострадали от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
Экономика
Минфин введет новую систему господдержки бизнеса
Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Асад отметил роль России в восстановлении баланса сил в Сирии
Именно российская поддержка сыграла одну из главных ролей в восстановлении баланса сил в республике.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Общество
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года
9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.