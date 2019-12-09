Лига чемпионов

78.ru78.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
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«Лион» – «Лейпциг»: прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 19/20

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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
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Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

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Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
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Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 01:34
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Футбол

Карпин заявил, что не рассматривает ФК «Ростов» в чемпионской гонке

Карпин рассказал, что ему все равно, на каком месте идет «Ростов» в чемпионате России.
Rostov gazeta вчера в 23:27
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС вчера в 19:45
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 23:07
Спорт

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Происшествия

В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело

Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Российская газета 01:37
Спорт

Шнуров высмеял решение WADA об отстранении России от Олимпиады

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, высмеивающее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпиаде и других крупных соревнованиях.
VSE42.RU вчера в 22:26
Футбол

Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА

Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека

Число бригад скорой помощи, прибывших на место пожара в крупном торговом центре в Баку, увеличилось до пяти, двое пострадали от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
РИА Новости 01:20
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 22:03
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Ведомости вчера в 16:12
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Асад отметил роль России в восстановлении баланса сил в Сирии

Именно российская поддержка сыграла одну из главных ролей в восстановлении баланса сил в республике.
Слово и Дело 01:48
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 09:35
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре

По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Уфимские Заметки 08 декабря в 09:40
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
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