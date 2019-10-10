Футбол
Газета.Ru«Зенит» может попытаться приобрести защитника «Ювентуса»
В нынешнем сезоне Ругани не принимал участие в матчах "Ювентуса". "Зенит" планировал приобрести защитника летом, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что вингер "Зенита" Малком перенес операцию и не выйдет на поле до зимней паузы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Авто
Стартовало производство нового Nissan Juke
Тарантас Ньюс 12:50
Политика
В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний
В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Авто
Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России
Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".
Авторамблер 05:29
Политика
Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
Пассажир московского аэропорта Шереметьево пронес на борт самолета пистолет, самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:20
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Футбол
Россия не сможет оформить выход на Евро-2020 в матче с Шотландией
Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.
Московский Комсомолец 12:58
Технологии
В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201
На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
Профиль 09:17
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Точная информация о стоимости и доступных комплектациях "Весты" с автоматической трансмиссией появится в ближайшее время, а уже в конце года новинка поступит в продажу.
Новые автомобили вчера в 04:30
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
Известия 08:51
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус 07 октября в 10:25
Политика
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»
Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
РБК 14:49
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО не планирует ставить в Европе новые ракетные системы
У Североатлантического альянса нет планов размещать в Европе новые ракетные системы наземного базирования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:12
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Газета.Ru 09:31
Здоровье
Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на «Активном гражданине»
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
ТВ Центр 05:13
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Общество
Работу «Почты России» в Петербурге парализовало из-за сбоя в программе
Работа всех отделений «Почты России» в Санкт-Петербурге была парализована из-за сбоя в программном обеспечении.
РБК 14:37
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36