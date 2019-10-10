Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» может попытаться приобрести защитника «Ювентуса»

В нынешнем сезоне Ругани не принимал участие в матчах "Ювентуса". "Зенит" планировал приобрести защитника летом, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что вингер "Зенита" Малком перенес операцию и не выйдет на поле до зимней паузы.
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