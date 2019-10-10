Футбол
Газета.Ru«Зенит» может попытаться приобрести защитника «Ювентуса»
В нынешнем сезоне Ругани не принимал участие в матчах "Ювентуса". "Зенит" планировал приобрести защитника летом, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что вингер "Зенита" Малком перенес операцию и не выйдет на поле до зимней паузы.
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Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки.
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Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
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Актер Николай Добрынин эмоционально отреагировал на слухи о своем уходе из комедийного сериала "Сваты".
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В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
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Украина - Литва ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: очередной успех хозяев?
11.10.2019 в 21:45 по МСК, в рамках 7-го тура отборочного цикла Евро 2020 сойдутся сборные Украины и Литвы.
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Сборная России по волейболу обыграла итальянцев
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В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
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Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
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На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
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Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
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Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду
Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Гаджеты
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Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Армия и оружие
Киев окончательно сорвал план по разведению сил в ДНР
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В фильме о Началовой сыграет двойник Пугачевой
Роль Аллы Пугачевой отдана Мирабелле Стрельцовой, полуфиналистке "Минуты славы" и вокальному двойнику Пугачевой.
Политика
Раскрыто имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений
Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.