Футбол
Газета.Ru«Зенит» может попытаться приобрести защитника «Ювентуса»
В нынешнем сезоне Ругани не принимал участие в матчах "Ювентуса". "Зенит" планировал приобрести защитника летом, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что вингер "Зенита" Малком перенес операцию и не выйдет на поле до зимней паузы.
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В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Куратору выставки «Осень пахана» Веронике Полонской позвонил мужчина, представившийся сотрудником префектуры Центрального округа Москвы Германом Веселовым, и попросил не проводить мероприятие в этом округе.
Новая газета 15:32
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Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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РИА Новости вчера в 09:54
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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК 12:59
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Фигурное катание
Мишин объяснил, чем Туктамышева лучше других российских фигуристок
Спорт день за днем 13:08
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США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
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CyberSport.ru 15:34
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Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
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В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
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Космос
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Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
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Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
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Происшествия
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РБК 14:09
Здоровье
В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Газета Кемерова вчера в 10:29