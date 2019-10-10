В нынешнем сезоне Ругани не принимал участие в матчах "Ювентуса". "Зенит" планировал приобрести защитника летом, однако из-за травмы Джорджо Кьеллини туринский клуб отказался расставаться с игроком. Ранее сообщалось, что вингер "Зенита" Малком перенес операцию и не выйдет на поле до зимней паузы.

Политика Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.

Армия и оружие В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Финансы Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.

Наука Китай представил боевую летающую тарелку Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.

Политика Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.

Киберспорт В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.

Армия и оружие Турция отправила в бой устаревшие танки Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.

Футбол Россия — Шотландия 4:0 (2-й тайм) В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Космос На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Происшествия Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.