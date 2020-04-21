«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.

с чего всё началось

Стадион «Зенита» «Газпром Арена» может использоваться в качестве временного госпиталя из-за распространения коронавируса.

«Зенит» может предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь

Спорт день за днем

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