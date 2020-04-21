«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.

с чего всё началось

Медведев заметил, что стадион отличается тем, что у него есть крыша. «Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя», — подчеркнул он. Функционер добавил, что пока городские власти не обращались к клубу с такой просьбой.

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