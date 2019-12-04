Футбол
Матч ТВ«Зенит» начал продавать футболки с фирменным жестом Дзюбы
Петербургский «Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым празднованием голов форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине петербуржцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Трамп заявил, что Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО.
Политика
В Крыму отдали должное позиции президента Казахстана
Отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма с Россией аннексией закономерен, отметил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей
Футбол
УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Авто
Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году
Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
Шоу-бизнес
Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона
Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Политика
Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Армия и оружие
Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в пензенской Терновке
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону, в четверг, 4 декабря, в 10:43 на регулируемом перекрестке улиц Терновского – Петровского, водитель автомобиля «МАЗ» мужчина 1965 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения.
Экономика
«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины
В рамках повторного конкурса по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
Спорт
Российские гандболистки одержали еще одну победу на чемпионате мира
Матч проходил в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата мира. Эта победа стала для россиянок второй к ряду.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Происшествия
Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии
Прокуратура просит для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии общего режима, сообщает корреспондент Дождя.
Гаджеты
Регулятор раскрыл характеристики мощного смартфона OPPO Reno 3
Предполагается, что под указанным шифром скрывается аппарат Reno 3. Это мощный смартфон, который получит восьмиядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц.