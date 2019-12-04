Петербургский «Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым празднованием голов форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине петербуржцев.

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