Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» начал продавать футболки с фирменным жестом Дзюбы

Петербургский «Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым празднованием голов форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине петербуржцев.
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«Зенит» начал продавать футболки с изображением знаменитого празднования Дзюбы

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