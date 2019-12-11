Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»
В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая проходит на «Эштадиу да Луж», начался в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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