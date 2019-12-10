Несколько сотен болельщиков российского «Зенита» перед началом матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» организовали проход по центральным улицам Лиссабона. Об этом информирует «Чемпионат».

Фанаты «Зенита» перед матчем с «Бенфикой» массово прошли по Лиссабону

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