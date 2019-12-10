Лига чемпионов
ProstoProSportФанаты «Зенита» перед матчем с «Бенфикой» массово прошли по Лиссабону
Несколько сотен болельщиков российского «Зенита» перед началом матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» организовали проход по центральным улицам Лиссабона. Об этом информирует «Чемпионат».
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал, что зарплаты на Украине сравняются с польскими через 7-10 лет.
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Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
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«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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