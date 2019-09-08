Футбол
Piter.tvСтал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»
Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче встретятся "Зенит" и "Сочи". Игра начнется в 14:00 и пройдет в Петербурге на стадионе "Смена".
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Здоровье
Кузбасс будет перенимать опыт Японии в лечении онкологических заболеваний
Глава региона отметил, что Кузбассу важно перенять опыт Японии и применять его в кузбасских больницах.
Газета Кемерова вчера в 22:18
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Политика
Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой спародировал Игоря Николаева
Сергей Глушко, известный как Тарзан, выступил в пародии на Игоря Николаева. Наташа Королева высказалась по этому поводу.
Дни24 07:26
Гаджеты
Часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября
Компания Huawei готова представить новейшую серию смартфонов Mate 30 с процессором Kirin 990 19 сентября.
ГЛАС.RU 04:48
Здоровье
Тимпаностомические трубки, антибиотики и парацетамол для лечения острого отита
Антибиотики могут быть полезны для сокращения времени выздоровления от острого среднего отита, но они также связаны с побочными эффектами, поэтому преимущества должны быть сопоставлены с рисками.
Медпульс 08:03
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Общество
Борис Корчевников рассказал о своем лечении от рака
Телеведущий Борис Корчевников рассказывал недавно, что снова проходил лечение, лежал в больнице и поправился: в недавнем времени у него был обнаружен рак мозга.
Суть событий 08:32
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в матче отбора Евро-2020
ProstoProSport вчера в 17:06
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
На пост главы города претендуют трое кандидатов: врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) и два депутата ЗакСа — Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Политика
Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что может приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели.
RT на русском 06:32
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли патруль ОБСЕ
Служащие Вооруженных сил Украины обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия местность, в котором находились сотрудники миссии ОБСЕ в районе Ясиноватой.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 12:00 превысила 15 %
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:21