Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче встретятся "Зенит" и "Сочи". Игра начнется в 14:00 и пройдет в Петербурге на стадионе "Смена".

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»

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