Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

Известно, что руководство "Зенита", поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и "Рубином" начнется с минуты молчания.
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Матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Sport24.ru09:36

Матч «Зенит» - «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Советский спорт08:01

Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене

Чемпионат08:19

Матч ЛЕ «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Sports.ru10:35

Матч Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Фейенордом» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Матч ТВ10:20

Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене

Евро-футбол.ру08:13

Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Спорт-Экспресс07:56
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