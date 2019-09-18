Футбол
Газета.Ru«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
Известно, что руководство "Зенита", поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и "Рубином" начнется с минуты молчания.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину без контракта с Киевом
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киеве готовы к встрече по газу, которая будет проходить с участием делегаций России и Европейского союза.
News.ru 15 сентября в 08:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru 10:32
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Политика
Зеленский исключает кровопролитие при решении вопроса по Донбассу
Министр иностранных дел Украины заявил, что план украинского лидера Владимира Зеленского по решению конфликта в Донбассе исключает кровопролитие в регионе, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 09:09
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Вечерняя Москва 09:28
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Российская газета 07:29
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
На одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел пожар.
Известия 08:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Украина одобрила план создания независимого оператора ГТС
Новая модель отделения оператора ГТС была представлена Украиной 9 сентября в Брюсселе для рассмотрения Европейской комиссией.
News.ru 07:26
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Здоровье
Названы опасные болезни, которые можно спутать с простудой
Осень и холодная погода грозит простудами, когда каждый может принять распространенные симптомы с другими, более опасными и иногда смертельными болезнями.
iReactor 08:28
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01