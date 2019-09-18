Известно, что руководство "Зенита", поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и "Рубином" начнется с минуты молчания.

«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

Политика Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.

Политика Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Авто Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.

Происшествия Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках Прямо посреди ночи на палаточный лагерь шамана напали люди в масках. О задержании Александра Габышева рассказали его сторонника.

Политика Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Здоровье Кузбасс совершил прорыв в лечении хронического гепатита С На конференции специалисты с территорий России и стран СНГ представят новые препараты и лекарственные схемы, современные подходы в диагностике и лечении вируса, кроме того в рамках форума состоится заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по выработке клинических рекомендаций.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Нетаньяху прокомментировал парламентские выборы в Израиле Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство».

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Технологии TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.

Футбол «Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

Происшествия В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Наука В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

Армия и оружие Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Политика Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.

Происшествия СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.