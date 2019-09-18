Футбол
Газета.Ru«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
Известно, что руководство "Зенита", поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и "Рубином" начнется с минуты молчания.
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Матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене
Sport24.ruвчера в 09:36
Матч ЛЕ «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене
Sports.ruвчера в 10:35
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Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме
Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.
Газета.Ru вчера в 21:24
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 17 сентября в 12:55
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 12:03
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера
Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.
OAnews вчера в 07:21
Происшествия
Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках
Прямо посреди ночи на палаточный лагерь шамана напали люди в масках. О задержании Александра Габышева рассказали его сторонника.
ТВК вчера в 23:32
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru вчера в 08:15
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Здоровье
Кузбасс совершил прорыв в лечении хронического гепатита С
На конференции специалисты с территорий России и стран СНГ представят новые препараты и лекарственные схемы, современные подходы в диагностике и лечении вируса, кроме того в рамках форума состоится заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по выработке клинических рекомендаций.
Город новостей вчера в 23:10
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.
Саратов 24 вчера в 23:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Политика
Нетаньяху прокомментировал парламентские выборы в Израиле
Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство».
RT на русском 17 сентября в 21:17
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru вчера в 10:57
Футбол
«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:24
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета вчера в 05:54
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:06
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 17 сентября в 08:17
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском вчера в 04:29
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48