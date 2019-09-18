Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

Зенит — Рубин
21 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Известно, что руководство "Зенита", поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и "Рубином" начнется с минуты молчания.
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