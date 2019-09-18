Футбол
Бомбардир.ру«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания. Памятная акция будет посвящена бывшему футболисту петербургского клуба Фернандо Риксену, который умер в среду утром. Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет на «Газпром Арене» 21 сентября, начало – в 19:00 мск.
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Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РИА Новости 19:06
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
РИА Новости 10:33
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили водить общественный транспорт
В Приморском крае введен запрет на труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, в сфере транспорта.
Российская газета вчера в 22:46
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Футбол
Пеп Гвардиола: «Мы проиграли один раз за восемь месяцев. Я не сомневаюсь в своих игроках»
Sports.ru 18:45
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Игры
Игроки Red Dead Online нашли зомби
Игроки Red Dead Online встречают в игре зомби.
CyberSport.ru 18:24
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru вчера в 12:08
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Здоровье
Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
Вечерняя Москва вчера в 07:20
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru 07:12
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
Piter.tv 09:33
Политика
Эстония захотела самостоятельно выстраивать отношения с Россией
«Необходимо оставаться в числе государств, которые самостоятельно выстраивают отношения с Россией и с которыми прочие союзники и партнеры обговаривают вопросы взаимодействия с россиянами либо Россией, как нам поступать дальше», — отметила Кальюлайд.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Здоровье
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн
Родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка до конца года.
Вести Подмосковья 00:49