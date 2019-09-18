Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания. Памятная акция будет посвящена бывшему футболисту петербургского клуба Фернандо Риксену, который умер в среду утром. Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет на «Газпром Арене» 21 сентября, начало – в 19:00 мск.

«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

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