Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

Зенит — Рубин
21 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания. Памятная акция будет посвящена бывшему футболисту петербургского клуба Фернандо Риксену, который умер в среду утром. Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет на «Газпром Арене» 21 сентября, начало – в 19:00 мск.
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