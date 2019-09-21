Футбол

Мойка78Мойка78«Зенит» встретится с «Рубином» на «Газпром Арене»

Зенит — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Ранее «Мойка78» сообщала, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги между петербургским футбольным клубом «Зенит» и казанской командой «Рубин» в Петербурге начнется с минуты молчания в память о бывшем игроке сине-бело-голубых Фернандо Риксене.
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